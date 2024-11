Ponad miliard złotych rocznego przychodu i zysk netto na poziomie ponad ćwierć miliarda złotych – Cool Group, właściciel Coolshop, podsumowuje miniony rok

Grupa Cool Group, w której skład wchodzi m.in. Coolshop, jeden z liderów skandynawskiego rynku e-commerce obecny od niedawna na polskim rynku, odnotowała w tym roku przychód na poziomie ponad 1 mld zł* i zysk netto 26,6 mln zł* – najwyższy w swojej trzynastoletniej historii. Zysk brutto w porównaniu do poprzedniego roku rozliczeniowego wzrósł o 30 proc. i wyniósł 116,28 mln zł*. To efekt m.in. obrotu nieruchomościami zarządzanymi przez Coolshop Logistics.

Grupa dwukrotnie zwiększyła również poziom swoich inwestycji w nieruchomości i powierzchnię magazynową oraz sprzęt, do poziomu 63,72 mln zł*. Jej kapitał własny zwiększył się o 25 proc. do 135,4 mln zł*. Cool Group zrzesza 18 firm i organizacji z branż handlu detalicznego, mody, technologii, innowacji biznesowych, spożywczej oraz podróżniczej.

Będący częścią tej grupy Coolshop oficjalnie rozpoczął działalność na polskim rynku na początku października i spotkał się z zainteresowaniem konsumentów, szczególnie widocznym w kategoriach takich jak gry, elektronika, zabawki i uroda. Sklep oferuje tysiące produktów największych znanych marek oraz licencjonowanych, a także szeroki asortyment artykułów marek skandynawskich, jak np. Hübsch, House Doktor, HAY, Andersen Furniture, Broste Copenhagen czy OYOY Living, wyróżniających się ciekawym designem i jakością, a także przywiązaniem do prostoty i użyteczności.

Będziemy cały czas rozwijać naszą ofertę, planujemy również wiele czasowych akcji tematycznych, m.in. Beauty Days, Dni LEGO czy w związku z Black Friday, przy okazji których będziemy oferować klientom atrakcyjne produkty w dobrych cenach – mówi Andrzej Rzym, szef polskiego oddziału Coolshop. – Polscy konsumenci lubią robić zakupy przez Internet i są coraz bardziej wymagający, przywiązując dużą wagę do jakości asortymentu i wiarygodności sklepu. Według danych Izby Gospodarki Elektronicznej odsetek polskich internautów robiących zakupy online co najmniej pięć razy w miesiącu z roku na rok dynamicznie rośnie i, moim zdaniem, ten trend będzie jeszcze przyspieszał. Myślę też, że w najbliższych latach ogromny wpływ na rozwój rynku e-commerce będzie miała technologia sztucznej inteligencji, szczególnie w zakresie personalizacji doświadczenia zakupowego, rekomendacji i reklam. Jednocześnie ważne będzie to, że konsumenci coraz częściej zwracają również uwagę na społeczne zaangażowanie firm, również e-sklepów. Cieszy mnie ten trend. Od początku działalności Coolshop przyświeca nam idea, że biznes, a co za tym idzie pieniądze, stają się cenne dopiero wtedy, gdy wydaje się je na innych.

Cool Group prowadzi fundację CoolUnite, która posiada specjalny fundusz charytatywny i wspiera dzieci dotknięte chorobami, m.in. w hospicjach czy ośrodkach wypoczynkowych dla dzieci chorych, zapewniając im lepsze doświadczenia i przyczyniając się do poprawy ich codziennego życia.

Podane w komunikacie kwoty zostały przeliczone z duńskich koron na złotówki według kursu NBP 0,58 z dnia 30 października 2024 r.