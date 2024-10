Coolshop, jeden z liderów skandynawskiego rynku e-commerce, oficjalnie w Polsce

Obecny już w ⅓ krajów Europy Coolshop, jeden z największych e-commerce’ów w Skandynawii, oficjalnie rozpoczyna działalność na polskim rynku. Polscy klienci mogą wybierać z niemal 45 tys. produktów z 20 kategorii, takich jak m.in. elementy wyposażenia wnętrz, elektronika, gry i konsole, zabawki, kosmetyki i perfumy, urządzenia RTV i AGD, artykuły sportowe, artykuły dla zwierząt czy nietuzinkowe gadżety. Oprócz produktów największych znanych marek oraz licencjonowanych Coolshop oferuje również szeroki asortyment artykułów marek skandynawskich, wyróżniających się dobrym designem i jakością, a także przywiązaniem do prostoty i użyteczności – np. Hübsch, House Doktor, HAY, Andersen Furniture, Broste Copenhagen czy OYOY Living.

Dotychczasowy sukces Coolshop opiera się na zaangażowaniu w jakość obsługi klienta, bogatej ofercie, niskich cenach i nieustannym dążeniu do doskonalenia doświadczenia zakupowego online, i tych wartości zamierzamy się trzymać. Dlatego nie powinien dziwić fakt, że Coolshop ma na świecie 2 mln stałych klientów – mówi Andrzej Rzym, szef polskiego oddziału Coolshop. – Organizujemy wiele czasowych akcji tematycznych, jak Beauty Days, Dni LEGO, Black Friday czy Back to School, przy okazji których oferujemy klientom bardzo atrakcyjne produkty w dobrych cenach. Oferujemy również możliwość zakupu zestawów produktów, program lojalnościowy czy możliwość przedpremierowego zakupu licznych gier. Działamy bez subskrypcji, nie wymagamy od naszych klientów opłacania abonamentu w celu uzyskania zniżek czy dostępu do dodatkowych usług.

Trzykrotnie zwiększony przychody w ciągu pięciu lat

Sklep internetowy Coolshop został założony w Danii w 2022 r., a obecnie jest jednym z liderów skandynawskiego rynku e-commerce. W ciągu ostatnich pięciu lat niemal trzykrotnie zwiększył swoje przychody, osiągając prawie 1 mld zł w 2023 r., a także ponad 3,5-krotnie powiększył kapitał własny, którego wartość w ostatnim roku rozliczeniowym osiągnęła 106 mln zł. W tym samym czasie firma poczyniła inwestycje w nieruchomości i sprzęt na poziomie 70 mln zł, z czego tylko w ubiegłym roku zainwestowała 30 mln zł.

Polski konsument staje się coraz bardziej wymagający, coraz większą wagę przywiązuje do kwestii takich jak wiarygodność sklepu, bogactwo jego asortymentu i przejrzystość oferty. Budowanie obecności i rozpoznawalności na rynku e-commerce to zadanie długofalowe, rozciągnięte na kilka lat. Przez ten czas będziemy nieustannie inwestować w rozwój naszej oferty. Zachęcamy konsumentów do bezpośrednich zakupów na stronie coolshop.pl, a także zapraszamy do współpracy klientów biznesowych zainteresowanych ofertami hurtowymi oraz marki własne, które szukają kolejnych kanałów dotarcia do swoich odbiorców – dodaje Andrzej Rzym, szef polskiego oddziału Coolshop.

Na Coolshop.pl trwają właśnie dni specjalne „Gaming Days”, podczas których wybrane artykuły z kategorii gry i konsole można kupić w bardzo atrakcyjnych cenach oraz w przedsprzedaży. Akcja potrwa do 16 października.

Coolshop jest częścią Cool Group, zrzeszającej 18 firm i organizacji z branż handlu detalicznego, mody, technologii, innowacji biznesowych, spożywczej oraz podróżniczej. Prowadzi fundację CoolUnite, która posiada specjalny fundusz charytatywny i wspiera dzieci dotknięte chorobami, m.in. w hospicjach czy ośrodkach wypoczynkowych dla dzieci chorych, zapewniając im lepsze doświadczenia i przyczyniając się do poprawy ich codziennego życia.

Podane w komunikacie kwoty zostały przeliczone z duńskich koron na złotówki według kursu NBP 0,57 z dnia 5 lipca 2024 r.