W Polsce rejestrowanych jest średnio 20 nowych sklepów internetowych dziennie. Statystyczny polski e-commerce odnotowuje rocznie zysk w wysokości 250 tys. zł netto. Najnowsza analiza danych

Polski rynek e-commerce należy do największych w Europie

Statystyczny sklep internetowy w Polsce wykazuje blisko 8 mln zł przychodu rocznie, co daje średni zysk w wysokości 250 tys. zł netto. Średnia rentowność sklepu internetowego działającego w Polsce to ok. 2,7 proc. Warto zaznaczyć, że na polskim rynku obecnych jest co najmniej kilka firm osiągających roczne przychody na poziomie miliardów złotych.

Pod względem liczby nowych firm rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, e-commerce jest obecnie czwartą najszybciej rozwijającą się branżą w Polsce, jak wynika z najnowszej analizy przeprowadzonej na zlecenie Coolshop, jednego z liderów skandynawskiego rynku e-commerce. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2024 r. w KRS zarejestrowano prawie 7,2 tys. nowych firm, które jako swoją główną działalność podają sprzedaż przez Internet. Największą popularnością wśród polskich przedsiębiorców cieszyła się w tym okresie działalność związana z oprogramowaniem – 10,6 nowo zarejestrowanych firm – drugie miejsce zajęły wykończeniowe prace budowlane (9,6 tys.) oraz fryzjerstwo (8,2 tys.). Analizę przeprowadziła wywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet.

Jednocześnie w pierwszej połowie roku z KRS wykreślono działalność 3,9 tys. firm z branży e-commerce, a ponad 4,5 tys. działalności zostało zawieszonych. Ogółem liczba sklepów internetowych w pierwszej połowie roku wzrosła więc o 3,3 tys. – o 600 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Mimo tego spadku dynamiki eksperci oceniają, że polski rynek e-commerce należy do największych w Europie, a liczba zarejestrowanych w tym sektorze podmiotów na koniec 2024 r. przekroczy 70 tys. Obecnie jest ich już 68,9 tys.

Rozwój handlu internetowego w Polsce znacząco przyspieszył pięć lat temu. Wcześniej liczba firm zarejestrowanych w branży e-commerce przez kilka lat utrzymywała się na poziomie ok. 27-29 tys. W 2019 r. osiągnęła wartość 35,6 tys., w 2020 r. – 44,5 tys., a na koniec 2021 r. przekroczyła 50 tys

Najlepsza sytuacja finansowa średnich sklepów internetowych

W najlepszej kondycji finansowej znajdują się średnie firmy, osiągające roczne przychody od 10 mln do 250 mln zł – w dobrej lub bardzo dobrej sytuacji znajduje się aż 88 proc. z nich. W najgorszej sytuacji są firmy młode i najmniejsze, z przychodem poniżej 10 mln zł rocznie – kondycja finansowa 52 proc. jest zła lub bardzo zła. W przypadku firm z przychodem powyżej 250 mln zł rocznie w dobrej lub bardzo dobrej kondycji znajduje się 81 proc., a 19 proc. w słabej. W tej kategorii nie odnotowano jednak w ogóle firm, których sytuacja finansowa byłaby bardzo zła.

Ponad ⅓ polskich internautów regularnie kupuje w Internecie

Według ostatnich danych Izby Gospodarki Elektronicznej 37 proc. polskich internautów kupuje online co najmniej pięć razy w miesiącu – to o 9 punktów procentowych więcej niż w ubiegłym roku. Aż 87 proc. dokonało zakupu w Internecie w ciągu minionego półrocza, a 100 proc. zdarzyło się kupić coś przez Internet przynajmniej raz w życiu. Z punktu widzenia sklepu internetowego, który wchodzi na polski rynek, oczywiście jest to bardzo dobra wiadomość. Liczymy, na to, że Polacy docenią nasz asortyment prawie 45 tys. artykułów, w tym produktów skandynawskich marek, wyróżniających się wysoką jakością, dobrym designem oraz przywiązaniem do prostoty i użyteczności, a także oferowane przez nas promocje i niskie ceny – mówi Andrzej Rzym, szef polskiego oddziału Coolshop.

Coolshop jest obecnie jednym z liderów skandynawskiego rynku e-commerce i cały czas dynamicznie się rozwija. Działa na 9 rynkach obejmujących ⅓ Europy, obsługując 2 miliony stałych klientów.

Dane cytowane w tekście pochodzą z badania Dun & Bradstreet przeprowadzonego w sierpniu 2024 r. Analizie poddano dane z rejestru KRS.